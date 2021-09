Genoa: stop di tre settimane per Biraschi

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - Tegola per Davide Ballardini che perde per almeno tre settimane il difensore Davide Biraschi.

Uscito a metà secondo tempo della sfida con il Verona di sabato sera, Biraschi è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore lungo sinistro. I tempi di recupero previsti, come comunicato dalla società rossoblù, sono di tre settimane. (ANSA).