Fuga in monopattino a 80 km/h nel traffico, denunciato

Con un monopattino elettrico truccato sfrecciava a 80 km l'ora sulle strade di Genova ma è stato inseguito e bloccato dai vigili urbani che lo hanno multato con 11 verbali per 713 euro e denunciato per resistenza.

Il mezzo è stato confiscato.

L'inseguimento degli agenti dell'Unità territoriale Centro della Polizia locale è cominciato alla vista del monopattino di grosse dimensioni, che ha destato l'attenzione della pattuglia.

L'uomo a bordo è scappato quando ha visto i lampeggianti accesi e durante l'inseguimento nel traffico ha percorso alcune strade contromano, in un caso costringendo delle auto a salire sul marciapiede per evitarlo. E' stato accertato che il monopattino era stato modificato rispetto alle caratteristiche tecniche della casa costruttrice sostituendo la batteria originaria con una più potente con potenza nominale continua risultata di 4200Kw, cioè oltre al doppio consentito.