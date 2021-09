Maltempo: bomba d'acqua nell'Imperiese, frane nell'entroterra

(ANSA) - IMPERIA, 26 SET - Una vera e propria 'bomba d'acqua' si è abbattuta stamani in provincia di Imperia, provocando allagamenti ovunque. Decine le telefonate con richieste di intervento ai vigili del fuoco. A Riva Ligure, un fulmine ha incendiato una palma. Sono in corso sopralluoghi per frane, specie nell'entroterra. Problemi anche per la viabilità sulle strade, con piccoli incidenti, per fortuna non gravi, soprattutto a scapito dei motocicli. (ANSA).