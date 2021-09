Serie A: Spezia-Milan 1-2

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Milan batte Spezia 2-1 (0-0) in uno degli anticipi della sesta giornata del campionato di serie A giocata allo stadio 'Picco' di La Spezia.

Tre punti pesanti per la formazione di Pioli che in attesa dell'Inter oggi e del Napoli domani, si riporta momentaneamente in testa alla classifica.

I rossoneri vincono a 4' dalla fine grazie alla rete dello spagnolo appena entrato in campo. In avvio di ripresa il Milan era andato avanti con lo storico gol di Daniel Maldini, nel giorno del suo esordio da titolare in A. Poco dopo, Verde aveva regalato allo Spezia il pari provvisorio, con un tiro deviato da Tonali. (ANSA).