Maltempo: in Liguria allerta meteo domani per temporali

(ANSA) - GENOVA, 25 SET - Allerta meteo gialla per temporali domani in Liguria, con allerta arancione nel centro e nel levante tra le 6 e le 15. Lo comunica l'agenzia regionale per l'ambiente Arpal. Nel dettaglio l'allerta gialla scatta quasi ovunque in regione dalle 4 di domani (ma sui bacini grandi parte dalle 6). Alle 15 l'allerta gialla termina a ponente, mentre diventa da arancione a gialla nel centro e nel levante fino alle 18 (ma nell'entroterra savonese si conclude alle 15).

Con la perturbazione veloce e intensa proveniente da Ovest sono attese già dalle prime ore di domani piogge, rovesci e temporali da Ponente verso Levante. Sono attesi in particolare fenomeni forti o molto forti sul centro Levante e anche organizzati e stazionari, specie sul settore centrale della regione e la parte più occidentale della zona centrale. Le precipitazioni andranno gradualmente esaurendosi tra il tardo pomeriggio e la serata.

