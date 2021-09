Calcio: D'Aversa, Allegri? è un vincente

(ANSA) - GENOVA, 25 SET - "Allegri? È un vincente, non si discute". Cosi il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa parla dell'allenatore della Juventus in vista della sfida di domani a Torino e aggiunge ai media ufficiali del club: ".Allegri, per me è uno dei migliori allenatori del circuito europeo. Lo reputo un grande allenatore, una persona intelligente a cui posso fare solo i miei complimenti. Spesso ha iniziato a rilento le stagioni, ma poi sappiamo tutti come sono andate a finire". Per concludere D'Aversa avverte la sua squadra: "Se pensiamo la Juve in difficoltà facciamo un grosso errore. Andiamo a giocare in uno stadio importante con una squadra forte. Hanno una mentalità che li porta a vincere, da lungo tempo". (ANSA).