Scoperti due dipinti in chiesa San Michele di Pagana

Nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, domani la Soprintendenza di Genova e La Spezia organizza nella chiesa di San Michele di Pagana a Rapallo la presentazione di due ultime "affascinanti scoperte". Dal restauro di due opere secentesche - rispettivamente raffiguranti "San Pietro e il Gallo" di ambito bolognese e "Cristo alla colonna" di autore ligure - è emersa la presenza sottostante di due sconosciuti dipinti, fatti a pezzi e giuntati come una sorta di "patchwork" per ingrandire le due opere originali: scoperti, recuperati e ricomposti, i brandelli sono venuti a creare due composizioni ex novo a cura del laboratorio Adreveno-Sambuceti di Cogorno.

Il restauro e le nuove acquisizioni saranno presentate da Alessandra Cabella della Soprintendenza di Genova e La Spezia, che ne ha diretto i lavori: "Attraverso la storia delle opere d'arte della chiesa e le recenti scoperte è davvero possibile raccontare l'identità di una comunità e la storia del gusto estetico attraverso secoli di committenze".

Oltre alla presentazione dei restauri e delle scoperte, l'intera giornata sarà dedicata a una serie di visite guidate con descrizione dei capolavori della chiesa, fra cui un'imponente Van Dyck, Bernardoe Valerio Castello, Gregorio De Ferrari, Anton Maria Maragliano e si concluderà con un concerto pomeridiano di organo, oboe e tromba.