Pesca: Italia vince Big Game ed è Campione del Mondo 2021

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - L'estate vincente dello sport italiano non si ferma. Dopo le vittorie degli Europei di calcio, di quelli di pallavolo femminile e maschile e i trionfi azzurri alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi di Tokyo, l'Italia è diventata Campione del Mondo di pesca sportiva nella specialità Big Game vincendo il campionato che si è svolto ieri e oggi a Pesaro.

I due equipaggi italiani in gara hanno conquistato i primi due posti davanti alle due squadre della Croazia. Sul gradino più alto la squadra B, composta da Antonio Panico, Pasquale Scotto di Luzio, Matteo Giudicelli e Daniele Lambertini.

Medaglia d'argento per Italia A composta da Gianluca Bonora, Fabrizio Fabbri, Marco Boccafoglia e Marco Eusebi.

Organizzata dalla Fipsas in collaborazione con il Club Nautico Pesaro, la 29a edizione del Mondiale della spettacolare disciplina di pesca in mare dalla barca, ha visto in gara 16 equipaggi in rappresentanza di 9 nazioni: Croazia, Francia, Germania, Messico, Portogallo, Principato di Monaco, Slovenia, Spagna e Italia.

La nazionale italiana di Big Game era guidata da Mirko Eusebi e Franco Bellini e a supportare le squadre c'erano i dirigenti federali Antonio Fusconi, Stefano Sarti e Alfredo Benzi.

La specialità prevede la salvaguardia del tonno rosso che una volta pescato con la canna viene misurato sotto la barca dai giudici e poi subito liberato. (ANSA).