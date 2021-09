Alimentare: marchi Dop diventano ambasciatori Liguria

Trasformare i tre marchi Dop del basilico, dell'olio e del vino in un unico 'ambasciatore' della Liguria in Italia e nel mondo: è l'obiettivo di 'Food Ambassador by Liguria', il nuovo progetto di marketing territoriale ideato dall'agenzia regionale per la promozione turistica 'inLiguria'.

Lo hanno illustrato in una conferenza stampa il vice presidente della Regione Liguria, assessore all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana, il commissario dell'agenzia 'inLiguria' Roberto Moreno insieme ai rappresentanti dei produttori delle tre filiere.

Basilico, olio e vino, le tre produzioni simbolo della tradizione agroalimentare ligure e della dieta Mediterranea, saranno trasformati in elementi di forza del marketing territoriale verso produttori, ristoratori, albergatori, viaggiatori e consumatori.

Il format avrà un'anima business e un'anima consumer. Si rivolgerà agli operatori della filiera e sarà pensato anche per il grande pubblico, attraverso una app di gamification che abbinerà il contapassi alla raccolta di prodotti e ingredienti per creare ricette della tradizione culinaria ligure. Sarà anche una campagna di digital strategy sviluppata con influencer food che promuoveranno le scatole regalo 'Food Ambassador by Liguria' con olio, vino e basilico Dop, coinvolgendo i loro follower con un soggiorno in Liguria alla scoperta delle esperienze legate alle denominazioni di origine protetta.

"Tradizione, innovazione e genuinità sono il filo conduttore di un nuovo percorso per la valorizzazione delle produzioni Dop liguri capaci di rilanciare un'immagine condivisa, di promuovere incontri di formazione ed engagement, sino alla realizzazione di un vero e proprio catalogo basato su experience tematiche e itinerari del gusto", afferma Piana.

"Abbiamo attivato una vera e propria strategia di marketing territoriale dove diventano protagonisti tutti i referenti della filiera - spiega Moreno - abbiamo creato un format originale ripetibile di anno in anno e adattabile alle nuove sfide che il mercato ci presenta".