Covid:87 nuovi casi Liguria,seconde dosi vaccino oltre 1 mln

Ci sono 87 nuovi contagi covid in Liguria, emersi dopo 3.008 tamponi molecolari e 4.557 test antigenici rapidi. Resta stabile a 78 il numero dei ricoverati, con 5 malati in terapia intensiva (ieri erano 4). Non si registrano nuovi decessi.

Si riduce ancora il totale dei casi positivi, che va a 2.396 (-5), mentre cala di 21 unità a 1.114 il numero delle persone in isolamento domiciliare.

Rispetto alla campagna vaccinale sono 2.468.889 le dosi consegnate, e 2.119.567 quelle somministrate, per una percentuale dunque dell'86%. Sono 4.670 i vaccini nelle ultime 24 ore a mRna e 63 quelli a vettore virale. Raggiungono così quota 856.730 le seconde dosi con Pfizer o Moderna e 143.540 le seconde dosi con Johnson. E' stata superata dunque l'importante soglia psicologica di un milione di seconde dosi somministrate in regione: nel dettaglio sono 1.000.270.

Quanto al luogo dei nuovi contagi, a Imperia (Asl 1) sono 17, a Savona (Asl 2) 14, a Genova 31 (in Asl3), con altri 6 emersi nella Asl4 di Chiavari. A La Spezia (Asl5), infine, si registrano 19 nuovi casi covid.