Vaccini: in Liguria da domani al via prenotazioni terza dose

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - Da domani alle ore 23 partiranno le prenotazioni per la terza dose dei vaccini contro il covid sul portale di Regione Liguria dedicato, mentre da venerdì sarà possibile prenotarsi attraverso tutti i canali. Lo annuncia il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti in una nota in cui fa il punto sulla pandemia.

"Per quanto riguarda la circolazione del virus nella nostra Regione - spiega anche Toti - l'incidenza cala ancora e si attesta a 36 casi ogni 100 mila abitanti nella media settimanale. Dati che confermano l'importanza della vaccinazione e la necessità di mettersi in sicurezza in vista dell'autunno".

La terza dose, viene ricordato, è prevista in via prioritaria per i soggetti che rientrano nelle seguenti condizioni (che potranno essere aggiornate sulla base di evidenze disponibili): trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (ad esempio, sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile ecc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (ad esempio, terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario ecc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico. (ANSA).