Green pass: sarà obbligatorio in Consiglio regionale

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - A ottobre il Consiglio regionale della Liguria introdurrà l'obbligo del green pass per accedere ai lavori dell'aula. E' l'indicazione emersa da una conferenza dei capigruppo convocata dal presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei (Lega). Lo confermano all'ANSA alcuni capigruppo presenti all'incontro. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti aveva auspicato un voto sull'introduzione del green pass nella seduta odierna, ma il Consiglio regionale in aula non ha deliberato alcunché. "Mi auguro che il green pass per il Consiglio regionale sia ottenuto con la vaccinazione - ha detto il governatore -, anche se non è obbligatoria, e non con i tamponi".

"La legge è uguale per tutti - ha sottolineato il presidente dell'assemblea regionale Medusei - non devono esserci deroghe per i politici visto che non ci sono deroghe per i cittadini".

In precedenza c'erano state divergenze tra Toti e Medusei. "Il tema più delicato riguarda l'aula del Consiglio dove i consiglieri entrano delegati dal popolo che li ha votati a esprimere posizioni che possono essere le più diverse per le quali occorre avere attenzione e rispetto. Lo estenderei a tutto il mondo, quindi non avrei difficoltà a estenderlo al Consiglio regionale - aveva detto Toti - ma tengo presente, e ragiono per paradosso, che se vi fosse un convinto no-vax tra i consiglieri regionali che volesse venire a esprimere una convinta posizione no-vax all'interno del consiglio ovviamente prevarrebbe il diritto di rappresentanza democratica".

Medusei aveva replicato: "Pur nel rispetto della legittima opinione del presidente Toti, in qualità di presidente del Consiglio regionale penso che l'obbligo del green pass debba valere anche per i politici, che siano parlamentari o consiglieri regionali. Non trovo giusto che ci possano essere deroghe in nome della rappresentanza democratica: se le deroghe non esistono per i cittadini, non devono esistere nemmeno per i loro rappresentanti eletti" (ANSA).