Covid: crescono classi in quarantena in Liguria, sono 25

Continua a crescere di giorno in giorno il numero delle classi scolastiche in quarantena a causa dei contagi covid. Questa mattina sono 25. La prima campanella in Liguria è suonata il 15 settembre, mentre la scuola dell'infanzia era iniziata giorni prima.

Nell'area di Genova e nell'Imperiese il maggior numero di classi costrette alla Dad: sono in entrambi casi otto. Quattro sono nel Savonese, quattro nello Spezzino e una a Chiavari. I dati sono stati confermati da Alisa, l'Agenzia ligure per la sanità.