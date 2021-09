Sanità: Flying Angels, agosto record con trasporto 19 bimbi

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - E' stato un agosto record per Flying Angels Foundation, onlus di Genova specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro paesi di origine. In un mese, spiega in una nota, sono stati 19 i bambini bisognosi di delicate cure specialistiche, provenienti da Senegal, Uganda e Kurdistan, per i quali Flying Angels ha acquistato i biglietti aerei su voli di linea necessari a raggiungere rapidamente le strutture ospedaliere in grado di salvarli, in Italia e in India. Dal piccolo Yousif, bimbo curdo di soli 8 mesi, al settenne ugandese Ashavin, tutti sono affetti da gravi patologie cardiache che non possono essere curate nei loro paesi. In molti casi, considerate le loro condizioni critiche, Flying Angels ha garantito la presenza a bordo di attrezzature mediche e personale sanitario per assistere i piccoli in volo e, per la prima volta, perfino con l'allestimento di una sala medica presso l'aeroporto internazionale Madrid-Barajas, per garantire continuità di ossigeno a un bimbo affetto da una grave cardiopatia anche durante lo scalo di 4 ore tra un volo e l'altro.

Dall'inizio del 2021 Flying Angels ha aiutato 175 bambini, contro i 68 di tutto il 2020, anno segnato in tutto il mondo dall'emergenza Covid e dai lockdown.

"Tantissime altre richieste continuano a pervenire da ogni parte del mondo: Africa, Sud America, Europa Orientale in primis - spiega Riccardo Rossano, segretario generale di Flying Angels Foundation -. I 19 bambini che abbiamo fatto volare nel solo mese di agosto, tradizionalmente più tranquillo, ci suggeriscono che l'onda lunga di richieste, rimaste senza risposta nel 2020, stia prepotentemente arrivando". L'associazione lancia così la campagna 'Back to School' offrendo quattro prodotti solidali legati al tema del rientro a scuola e al lavoro, quaderni e matite, in cambio di una donazione al 'Fondo Voli Sospesi' di Flying Angels. (ANSA).