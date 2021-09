Covid: Liguria, calano positivi e ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Continuano a diminuire i positivi al covid in Liguria come i ricoverati. I positivi sono 2523, 31 meno di ieri. Gli ospedalizzati sono 82, 7 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i malati 5 sono in terapia intensiva, erano 6. Due dei 4 giovani pazienti che erano ricoverati al pediatrico Gaslini hanno lasciato l'ospedale. Non ci sono stati decessi. I numero tatale dei morti è 4397.

I nuovi positivi sono 43 emersi da 1355 tamponi molecolari e 1236 test rapidi. Il tasso di positività è 1,65%, a livello nazionale è 1,9%. I nuovi casi sono 31 nell'area genovese, 5 nell'Imperiese, 4 nello Spezzino, 2 nel Tigullio e 1 nel Savonese. I guariti sono 74.

In isolamento domiciliare ci sono 1347 persone, 68 meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1216, erano 1286.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti4071 vaccini. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 990.495 (ANSA).