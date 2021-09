Accoltella il compagno alla schiena, arrestata genovese

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - La Polizia di Stato ha arrestato una donna genovese di 26 anni per il reato di lesioni aggravate per avere aggredito il compagno con una coltellata alla schiena.

Sarebbe stata la gelosia, secondo gli agenti di una volante del Commissariato Cornigliano intervenuti, il movente dell'aggresisone. E' stato l'uomo, di 48 anni, ha chiedere aiuto. Gli agenti hanno subito bloccato la donna che stava passeggiando ubriaca vicino a casa. Già arrestata lo scorso 4 settembre per tentato omicidio e con in atto la misura dell'obbligo di dimora presso la sua residenza, la donna è stata accompagnata presso il carcere di Pontedecimo.

La successiva perquisizione all'interno dell'appartamento ha consentito agli agenti di scovare, nascosti nelle pieghe del divano, due coltelli da cucina uno dei quali, di 10 cm, ancora sporco di sangue.

Il 48enne è stato trasportato al Pronto Soccorso di Villa Scassi dove è stato medicato per una ferita lacero contusa alla scapola sinistra con prognosi di 15 giorni. (ANSA).