Samp solida e matura batte l'Empoli 3-0

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - La Sampdoria trova la prima vittoria in Serie A imponendosi per 3-0 (1-0) sull'Empoli.

D'Aversa conferma gli 11 che avevano imposto il pari all'Inter e viene ampiamente ripagato. I blucerchiati si dimostrano solidi in difesa, maturi e organizzati e possono contare sulla verve di Caputo, in gol due volte, e su uno spumeggiante Candreva che gioca, fornisce l'assiste per il primo gol e segna il 3-0. Nelle fasi iniziali della partita, giocata per gran parte sotto la pioggia, Audero si rivela determinante con due parate decisive entrambe su Mancuso.

La Samp passa al 31 con Caputo servito da Candreva e una volta in vantaggio gioca in scioltezza e se Mancuso sfiora il pari con un tiro di poco alto, Mancuso allo scadere del primo tempo si mangia la rete del raddoppio calciando su Vicario. Nella ripresa è Damsgaard, tornato brillante, a impensierire l'Empoli.

L'assalto porta a una traversa colpita sempre da Caputo che al 7' segna il 2-0 dopo aver saltato Luperto. Poi D'Aversa è costretto a cambiare Thorsby per un problema muscolare, al suo posto Askildsen. Il 3-0 arriva con Candreva al 25' con un destro a giro. Gli avversari continuano a giocare e sono pericolosi con Pinamonti, ma il risultato non cambia. D'Aversa può guardare con ottimismo alla sfida di giovedì al Ferraris contro il Napoli. (ANSA).