Ferito da cinghiale a cui aveva sparato, 74enne in ospedale

(ANSA) - CASTELLETTO D'ORBA, 19 SET - Ferito dal cinghiale a cui aveva sparato: è successo a un 74enne di Arenzano (Genova) durante una battuta di caccia nelle campagne tra Castelletto e Silvano d'Orba, in provincia di Alessandria. L'animale gli ha reciso l'arteria femorale. Sull'accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri di Novi Ligure. A dare l'allarme sono stati i compagni di battuta. L'uomo è stato portato in elicottero all'ospedale di Alessandria in codice rosso. (ANSA).