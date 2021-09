Covid: Liguria, calano positivi e ricoverati, 439 vaccini

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Continua a diminuire il numero dei positivi al covid in Liguria. Sono 2554, 40 in meno rispetto al giorno precedente. In diminuzione anche gli ospedalizzati: sono 89, due meno di ieri. Tra questi 6 sono in terapia intensiva, erano 7. C'è stato un decesso: una donna di 79 anni all'ospedale San Martino. Il totale dei morti da inizio pandemia è 4397.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 439 vaccini. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 988.169.

I nuovi positivi sono 93 emersi con 2637 tamponi molecolari e 3915 test rapidi. Il tasso di positività torna a salire a 1,41% era 0,89%. I nuovi contagiati sono 31 nell'area di Genova, 21 nell'Imperiese, 19 nel Savonese, 13 nello Spezzino, 9 nel Tigullio. I guariti sono 131.

In isolamento domiciliare sono 1415, 17 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono1286 erano 1233. (ANSA).