Calcio: Spezia; Motta "Felici per questi tre punti"

(ANSA) - VENEZIA, 19 SET - "È una sensazione bella, credo che i giocatori abbiano fatto una grandissima prestazione, difficile, ma sono felice per la prestazione e la vittoria".

Queste le parole a caldo dell'allenatore dello Spezia Thiago Motta. Il tecnico spezzino ha elogiato la sua squadra in ottica salvezza: "È stata una partita equilibrata, stiamo giocando un campionato a parte rispetto a chi si trova più su, era una giornata dove dovevamo prendere i tre punti, non era facile, ci siamo riusciti e siamo felici".

Parole al miele per Sala, posizionato davanti alla difesa: "Sala è uno capace, può dare equilibrio alla squadra, mettere in condizione i giocatori di fare bene, io sono qui per aiutarli, alla mia maniera. Sono molto aperto a parlare, discutere per metterli a loro agio in campo, e lui si sente bene lì".

Thiago Motta è soddisfatto anche delle prestazioni di Antiste e Nzola: "Sono soddisfatto del suo lavoro, si è inserito bene, è un altruista che cerca di aiutare i suoi compagni. È una cosa importante, può migliorare tanto in attacco e cercheremo di aiutarlo. Per quel che riguarda Nzola devo dire che si sta allenando bene e sono molto soddisfatto per quanto ha fatto finora, ma deve dare di più".

YBZ - ANSA (ANSA).