Toti consegna a Gelmini bozza per progetto ospedale a Erzelli

(ANSA) - GENOVA, 18 SET - Il presidente della Regione Liguria Giovani Toti ha consegnato alla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini la prima bozza del progetto redatto dagli uffici regionali per realizzare il nuovo ospedale del Ponente di Genova sulla collina degli Erzelli. Lo spiega lo stesso Toti al termine di una visita della ministra Gelmini al Salone nautico. "Insieme al ministero degli Affari regionali stiamo lavorando a un progetto pilota, un accordo di programma che riguarda il Pnrr per la realizzazione di un Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico (Ircss) nel parco tecnologico degli Erzelli. Poco fa abbiamo consegnato una prima bozza dei lavori più approfonditi dai nostri uffici, con cui avremo modo di confrontarci a partire dalla settimana prossima".

"Erzelli è un progetto molto interessante rispetto al quale credo che sia importante il coinvolgimento delle Regioni ma anche dei Comuni e delle province per mettere a terra le risorse del Pnrr, - interviene Gelmini - non a caso il presidente Draghi ha fortemente voluto non solo un tavolo con le parti sociali, ma all'interno della governance del Pnrr saranno sedute anche le Regioni, le province e i Comuni, quindi dobbiamo evitare contenziosi, vogliamo lavorare in sinergia. Il progetto degli Erzelli è una proposta interessante, il Governo si adopererà per dare risposte in tempi brevi". (ANSA).