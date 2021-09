Tamponamento in A10, fino a 10 km di coda

Grave incidente stradale in A10, subito dopo Arenzano in direzione Genova. Un furgone ha tamponato un camion. Il conducente è rimasto incastrato ed è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco. L'uomo è stato portato in codice rosso con l'elicottero al San Martino.

La polizia stradale per consentire i soccorsi ha chiuso l' autostrada per poi riaprirla garantendo il traffico su una corsia. Si sono formati fino a 10 chilometri di coda. Poco prima delle 13 l'incidente è stato risolto ed è ripresa la circolazione su tutte le corsie disponibili con ancora 3 chilometri di coda in direzione Genova.