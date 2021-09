Salone Nautico: continua boom di presenze, sold out anche domani

(ANSA) - GENOVA, 18 SET - Sold out anche domani, per il secondo giorno consecutivo, al Salone Nautico di Genova.

Raggiunto il limite massimo di presenze ammesse con le norme anticovid, non è più possibile acquistare biglietti per domani, annunciano gli organizzatori.

Oggi la manifestazione ha fatto il pieno di visitatori, con code all'ingresso in mattinata per la verifica del Green pass e tante persone in fila per visitare barche e stand. Chi si è presentato senza biglietto è rimasto fuori. "Il successo dell'evento si fonda anche su una gestione responsabile che mette al primo posto la sicurezza di espositori, operatori e visitatori" informa con una nota Confindustria nautica, tenuta a rispettare un tetto massimo per le regole anti-Covid, stimato tra 15 e 16 mila presenze non reso noto. (ANSA).