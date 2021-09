Nautica: 'Miglio Blu' di Spezia presentato al Salone Nautico

(ANSA) - GENOVA, 18 SET - Al Salone Nautico di Genova, in uno spazio di Regione Liguria e Filse, sarà presentato il Miglio Blu di La Spezia, progetto di punta dell'amministrazione sul distretto produttivo dedicato alla nautica e a tutte le attività ad essa connesse. La presentazione sarà sia sulla parte infrastrutturale sia per la parte di formazione e di sviluppo economico. "Il Miglio Blu protagonista assoluto al Salone Nautico Internazionale", sottolinea in una nota il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini "Sull'economia del mare, La Spezia presenta vari elementi distintivi e competitivi in quanto è la prima provincia in Italia per imprese di settore, la seconda per incidenza dell'occupazione, la quinta per incidenza di valore aggiunto - sottolinea Peracchini -. Proprio per questo, è strategico per lo sviluppo del nostro territorio creare un polo specializzato della nautica e della subacquea attraverso percorsi di formazione specifici, e attraverso investimenti nelle infrastrutture e attività di comunicazione e branding. Al Salone Nautico Internazionale verrà presentato un video promozionale del Miglio Blu e tutti i progetti già realizzati e in corso di realizzazione perché La Spezia diventi a tutti gli effetti Capitale Mondiale della Nautica". L'occasione "è fondamentale perché il Salone è una vetrina internazionale delle eccellenze del Made in Italy", sottolinea il sindaco di Spezia.

"Proprio davanti a migliaia di esperti di settore, portare il Miglio Blu come esempio virtuoso di messa a sistema di quel tratto di costa dal ponte della Darsena Pagliari e che procede lungo viale San Bartolomeo, fino al Muggiano dove insistono i principali cantieri navali e Porto Lotti, nonché importanti centri di ricerca come il Cssn della Marina Militare e il Cmre della Nato è un orgoglio per tutta la nostra città". (ANSA).