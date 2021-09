Covid: cluster in convento, tre suore positive

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 18 SET - Tre suore del convento di Santa Marta, a Ventimiglia sono risultate positive al Covid. Le religiose, che sono tutte vaccinate, mostrano sintomi, ma non sono state ricoverate. L'Asl 1 Imperiese è in attesa della lista di suore presenti nella struttura, quest'ultime saranno messe in quarantena e sottoposte a tampone. (ANSA).