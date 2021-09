Nuovo collegamento tra Vado e i porti del Nord America

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - Al via il nuovo servizio settimanale EMA (East Mediterranean America) che collega il nuovo Container Terminal di Vado Gateway con i porti di New York, Norfolk e Savannah. Alla banchina del terminal deep-sea vadese è atteso per domani sera l'arrivo della MV Seaspan Chiba, partita dal porto di Iskenderun (Turchia), prima di 4 portacontainer circa 4.500 teus impiegate nel collegamento che scalerà settimanalmente Vado Gateway.

«L'arrivo del servizio EMA è un ulteriore passaggio fondamentale nel percorso di crescita di Vado Gateway e ne testimonia il ruolo strategico nella geografia portuale del Mediterraneo - ha dichiarato Paolo Cornetto - Amministratore Delegato Vado Gateway - Quello statunitense è un mercato strategico per il nostro Paese e poter avere un collegamento diretto da Vado Ligure è di grande importanza per i nostri piani di sviluppo. (ANSA).