Immobiliare: Scenari, 2022 sarà anno d'oro con +8% fatturato

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - "Tutti i parametri indicano una fine 2021 e un 2022 assolutamente eccezionale per l'immobiliare.

Sarà forse migliore del 2008, quando a crescere fu solo il mercato residenziale, mentre adesso tutti i mercati sono in grande trasformazione". È il segnale di ottimismo che arriva dalla ventinovesima edizione del Forum di Scenari Immobiliari, evento di riferimento per il real estate italiano, in corso a Santa Margherita Ligure.

A dare il quadro della situazione il presidente di Scenari Immobiliari, Mario Breglia, che nell'intervento introduttivo ha parlato di un "anno d'oro"per il comparto. "Le prospettive sono molto buone e il 2021 sta avendo un rimbalzo importante sul 2020 - ha spiegato Breglia - anche se andiamo un po' meno bene rispetto al resto d'Europa che sta correndo, con aumenti del 10% delle quotazioni e del 15% nelle compravendite. Noi abbiamo numeri un po' più piccoli, parliamo di un 8% di previsione di crescita del fatturato, ma le prospettive sono comunque molto positive e ci aspettiamo i prossimi 18 mesi come un periodo eccezionale per il mercato immobiliare".

Un mercato che è stato comunque segnato dalla pandemia, che ha modificato il quadro della domanda. "La vera discriminate resta il prodotto e la conseguenza della pandemia è stato proprio il cambiamento della domanda. Ci sono esigenze ben precise sul tipo di abitazione che si vuole, che deve essere più grande, più spaziosa, magari anche in periferia ma con giardino o terrazzo, insomma una casa vivibile. Le case nuove o usate che rispondono a questa domanda sono quelle molto richieste, con prezzi in aumento mentre le altre abitazioni difficilmente trovano mercato". (ANSA).