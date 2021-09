Green pass: dopo estensione 1550 prenotazioni vaccino in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - "L'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro ha dato una accelerata alla campagna vaccinale in Liguria con 1553 prenotazioni dalle 14 di ieri ad oggi alla stessa ora. Le prenotazioni sono nella fascia di età 18 - 69 anni". Lo rivela il presidente della Liguria Giovanni Toti.

La fascia di età in cui ci sono state più prenotazioni è quella tra i 45 e i 49 anni con 229 prenotazioni, segue la fascia 35-39 anni con 210 prenotazioni e quella tra i 30 e 34 anni con 205 prenotazioni.

Intanto proseguono anche le vaccinazioni per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni: sono 65.262 i giovani che hanno ricevuto almeno la prima dose pari al 65,4% della popolazione over 12. (ANSA).