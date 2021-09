Giornata Sla, gli appuntamenti in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica - in occasione della 'Giornata Nazionale SLA' (18-19 settembre), malattia ancora inguaribile, promuove una raccolta fondi per la ricerca e l'assistenza dei malati e delle loro famiglie. "È necessario continuare a finanziare la ricerca scientifica, attuare modelli solidi di assistenza, garantire il diritto all'accesso di cure ospedaliere e territoriali", dicono i vertici di AISLA. Oltre 6 mila persone in Italia convivono con la SLA, malattia neurodegenerativa. "La SLA è malattia devastante e avere accanto qualcuno che sta vivendo la medesima esperienza è importante - dicono Anna Cecalupo e Valentina Sguerso, referenti AISLA di Genova e Savona-Imperia - Per questo abbiamo deciso di esserci".

A Sarzana è partito il sostegno alla stampa di un piccolo libro, dal titolo "Il guerriero del cielo", di Veronica Gemignani, una sarzanese il cui padre, affetto da SLA, è deceduto durante il lockdown e che insieme alla figlia di 9 anni ha voluto parlare della malattia in termini adatti anche ai bambini. I libri verranno messe in vendita e il ricavato andrà ad AISLA Onlus. In Liguria, AISLA è punto di riferimento per circa 160 malati e le loro famiglie. Sabato 18 settembre, grazie a ANCI, centinaia di monumenti si illumineranno di verde. Domenica 19 a fronte di una donazione minima di 10€, si riceverà una delle 13.500 bottiglie rese disponibili grazie al contributo di Regione Piemonte, Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato.

Gli appuntamenti in Regione. Genova - Sabato 18 dalle ore 19.30 si illumina la Fontana in Piazza De Ferrari. Chiavari - sabato 18 banchetto via Martiri liberazione. Calice Ligure - domenica 19 banchetto solidale in Piazza Massa. Finale Ligure - domenica 19 banchetto in Piazza San Giovanni Battista (la mattina).

Finale Ligure - domenica 19 banchetto in Via Garibaldi (il pomeriggio). Sarzana - domenica 19 in Via Mazzini presentazione del libro "Il guerriero del cielo" (ANSA).