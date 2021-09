Covid: primi due positivi tra gli studenti imperiesi

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 17 SET - A due giorni dalla riapertura dell'anno scolastico, si segnalano già i primi contagi tra gli studenti. I dati pervenuti nelle ultime ore all'Asl 1 parlano di due casi. Si tratta di uno scolaro di una secondaria di primo grado nel distretto imperiese e di un alunno di una scuola per l'infanzia del distretto ventimigliese. Come da protocollo, l'Asl, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l'indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate. (ANSA).