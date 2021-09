Cantieri autostrade: Salvini, commissario? Voglio la Gronda

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - "I poteri straordinari a Genova hanno funzionato, ad esempio per Bucci sul ponte. A me basta che partano i lavori della Gronda e che finisca questa controversia che dura da anni tra Autostrade, Governo, Cdp, per rispetto dei genovesi. Vorrei che il 2022 fosse l'anno di inizio dei lavori della Gronda (il raddoppio dell'autostrada nel ponente di Genova, ndr). Se fa il commissario Toti o Superman per me è lo stesso". Così il leader della Lega Matteo Salvini in visita a Genova e al Salone nautico commenta la possibile nomina del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a commissario per l'emergenza autostrade in Liguria. Superman chi potrebbe essere se non Toti? "Rixi.

Vedo bene Rixi commissario", replica Salvini.