Ballardini, Fiorentina rivelazione del campionato

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - E' un Genoa che vuole continuare il suo magic moment dopo bella gara col Napoli e la splendida rimonta di Cagliari con tre punti importantissimi. Domani c'è la sfida al Ferraris con la Fiorentina e il tecnico rossoblu Davide Ballardini sui canali ufficiali del club concorda con chi ha indicato la squadra di Vincenzo Italiano come la vera rivelazione di questo inizio di campionato: "Sono d'accordo, è così per atteggiamento, gioco, qualità delle individualità: stiamo parlando di una gran bella squadra" spiega l'allenatore.

I viola possono contare su giocatori di primissimo livello come Vlahovic. Ballardini indica la strada per fronteggiare i toscani: "Dobbiamo essere squadra dal primo all'istante, sempre presenti in ogni momento della partita altrimenti la Fiorentina ti può fare davvero male. Servono attenzione, aggressività, furore e qualità: il Genoa ha queste doti e deve metterle in campo".

Poi il tecnico torna sul successo di Cagliari: "La differenza tra primo e secondo tempo è stato proprio nell'atteggiamento, nel furore e nella rabbia di voler ribaltare il risultato che ci abbiamo messo". (ANSA).