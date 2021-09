Salone nautico al via tra boom di ordini, green e innovazione

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - Inaugurata la 61/a edizione del Salone Nautico di Genova alla presenza del ministro del Mims Enrico Giovannini e del presidente di Confindustria Bonomi.

oltre mille espositori e mille barche su 200 mila metri quadrati di superficie (l'85% all'aperto) con il 14% in più di spazi a terra e il 19% in più in acqua rispetto all'anno scorso.

Presenti tutti i grandi marchi, i principali cantieri italiani ed esteri con i modelli di punta e molte presentazioni in anteprima delle novità dalla vela a yacht e superyacht a motore, alle imbarcazioni pneumatiche, fra innovazioni tecnologiche e nuovi materiali che guardano a prestazioni, comfort e sostenibilità. "E' un giorno importante per l'Italia. Il successo di questo Salone è la testimonianza della capacità di una città e della forza di una manifestazione", ha detto Giovannini. "Sappiamo che dobbiamo sviluppare di più la nostra portualità e la nautica da diporto. Il Pnnr investe come non mai proprio su questi settori", ha aggiunto. "La nautica ha il suo punto fermo anche nel 2021" è lo slogan del Salone nautico di quest'anno, che si candida a riferimento in un momento molto positivo del mercato, con i cantieri che hanno fatto il pieno di ordini, all'insegna di una ritrovata voglia di barca. La stima di crescita del fatturato per il 2021 supera il 23% rispetto all'anno passato, per una cifra attorno ai 6 miliardi, non avveniva dal 2007-2008. Azimut - Benetti ha annunciato ordini al 31 agosto per 1,2 miliardi di euro; Ferretti per i primi sei mesi del 2021 parla di ricavi per 457 milioni, +78% rispetto al 2020, Sanlorenzo ha un portafoglio ordini per un miliardo e il suo valore in borsa è più che raddoppiato dal giorno della quotazione.

Per garantire la sicurezza l'ingresso è possibile solo con il green pass, il biglietto è nominativo e si acquista solo on line. Per supportare l'organizzazione la Regione Liguria ha allestito al Nautico una postazione per tamponi rapidi per il rilascio immediato del green pass, due per il controllo della temperatura e uno spazio vaccini (ANSA).