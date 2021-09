Liguria, vaccini a over 50 e giovani sotto media nazionale

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - Nella settimana 8-14 settembre la situazione dei contagi covid in Liguria è migliorata, secondo l'analisi compiuta dalla Fondazione Gimbe. Secondo i tecnici di Gimbe nella settimana presa in esame sono diminuiti del 9,9% i nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19.

Sempre secondo Gimbe, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 68,2% (media Italia 68%) a cui aggiungere un ulteriore 5,1% (media Italia 6,1%) solo con prima dose. Alcune criticità sono evidenziate nella vaccinazione della popolazione over 50 anni dove il 13,8% non ha ricevuto nessuna dose di vaccino (media Italia 11,1%). La settimana precedente la percentuale era superiore al 14%. E sempre per quanto riguarda le vaccinazioni, Gimbe stima che la popolazione 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 41,6% (media Italia 33,7%); (ANSA).