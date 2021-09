Cantieri autostrade: Giovannini, ipotesi commissario Liguria

"L'ipotesi del commissariamento è una cosa che stiamo discutendo, quello che però deve essere chiaro è che il Paese deve darsi una prospettiva di medio e lungo termine sugli investimenti, in primo luogo per le manutenzioni della rete infrastrutturale e poi per svilupparla ulteriormente". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Giovannini inaugurando il Salone di Genova riguardo all'ipotesi di nominare come commissario il presidente ligure Giovanni Toti.

"Abbiamo lavorato intensamente con il governatore Toti e con il sindaco Bucci per ridurre al minimo i disagi" ha aggiunto.

"Abbiamo deciso di affrontare il tema della sicurezza sulle nostre autostrade in modo molto serio. Per questo tutti i concessionari autostradali sono impegnati a fare i lavori di manutenzione per mettere in sicurezza la nostra rete. Purtroppo abbiamo delle infrastrutture che in molti casi sono molto vecchie e non è una cosa che si risolve in una settimana o in pochi mesi" ha concluso il ministro. (ANSA).