Allerta meteo declassata e prolungata

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - L'allerta arancione nel Levante ligure per pioggia è stata declassata a gialla, ma anziché chiudersi alle 15 di questo pomeriggio è stata prolungata alle 9 di domani. Allerta gialla anche nel resto della regione dove anziché chiudersi alle 18 viene estesa alle 24.

Nella notte temporali intensi hanno interessato prima la zona del genovese a cavallo tra Campo Ligure, Fiorino e Mele, poi quella di Busalla e Campomorone. Qui la stazione di Isoverde ha registrato una precipitazione oraria di ben 108 millimetri con 72.1 millimetri in 30 minuti. In mattinata poi i temporali si sono concentrati a Levante, in particolare nello spezzino: qui si registrano intensità forti come a Cuccarello (Sesta Godano) con 42.4 millimetri in un'ora, 37.4 a Marinella di Sarzana (14.2 millimetri in 5 minuti). I dati sono di Arpal che segnala anche il rinforzo dei venti meridionali con raffica a 101.2 km/h a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia). Domani prevista ancora instabilità, ma anche con ampie schiarite sul centro ponente.

Situazione simile anche per sabato. (ANSA).