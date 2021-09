Scuola: Toti, 100% presenza è obiettivo irrinunciabile Paese

"Un anno scolastico in presenza al 100% è l'obiettivo, un obiettivo irrinunciabile per il Paese, non solo per l'istruzione dei ragazzi che è fondamentale, ma anche per garantirgli una vita che molti di loro nell'ultimo anno e mezzo non hanno avuto". Lo sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani in visita all'Istituto comprensivo di Terralba, a Genova, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, il primo con il vaccino anti covid a disposizione su larga scala e l'obbligo del green pass per il personale scolastico.

"Speriamo di affrontare un autunno più sereno grazie alla campagna vaccinale, per il momento il piano trasporti sembra reggere, - commenta Toti - abbiamo lavorato molto con le strutture scolastiche e le Prefetture, lo scaglionamento degli ingressi in Liguria è breve ma consente di evitare assembramenti, come tutti i primi giorni di scuola incrociamo le dita e buon anno scolastico a tutti".