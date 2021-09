Scuola: allagamento fa saltare primo giorno istituto Genova

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - A causa di un guasto idrico è saltato il primo giorno di scuola al plesso 'Giovine Italia' dell'Istituto comprensivo Burlando di Genova in via Montaldo.

Circa 300 gli studenti della scuola primaria coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'allagamento al primo piano della scuola potrebbe essere riconducibile ad alcuni lavori ai serbatoi dell'acqua effettuati nei giorni scorsi.

L'acqua ha fatto crollare una parte del soffitto della segreteria provocando danni anche agli uffici del preside. Sono in corso gli interventi di ripristino e messa in sicurezza, nel tardo pomeriggio di oggi sarà comunicato se la scuola potrà riaprire domani. (ANSA).