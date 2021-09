Ponte Genova: Bucci, "In un anno 12 mln di veicoli"

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - "Sapete quanti veicoli sono transitati in un anno sul ponte Genova San Giorgio? Circa 12 milioni, un milione al mese". Lo ha detto oggi il sindaco di Genova Marco Bucci parlando agli studenti universitari durante la presentazione del progetto Hackathon di Webuld e Unige. "Un numero molto alto, che quasi non ci aspettavamo ma che rende l'idea dell'importanza di quest'opera". La cifra è riferita in realtà a quasi 13 mesi di operatività, dall'inaugurazione alla fine del mese di agosto 2021. (ANSA).