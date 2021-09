Pestato a sangue a Sanremo, polizia arresta 3 persone

(ANSA) - SANREMO, 15 SET - Tre persone sono state arrestate dalla polizia per aver aggredito e pestato a sangue provocandogli la perdita dell'occhio sinistro il titolare di un bar di piazza Borea d'Olmo, a Sanremo. I fatti si sono verificati nella notte del primo settembre. L'uomo sarebbe stato picchiato per aver detto ai tre, che avevano appena rotto un bicchiere, di fare maggiore attenzione.

Il gip del tribunale di Imperia ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di R.A, 41 anni A.F., 32 anni e K.B.T, 57 anni austriaco residente in provincia di Imperia. Sono tutti accusati di lesioni personali gravissime.

La polizia è intervenuta quando la vittima ha chiamato il Nue 112. L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito solo per aver chiesto ai clienti di fare attenzione ai bicchieri. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso in modo molto chiaro la violenta aggressione, la polizia è riuscita a ricostruire l'accaduto. Nel filmato si nota l'esercente che cerca di difendersi, ma viene ripetutamente colpito dai tre.

Alla fine i tre uomini lo minacciano di morte se avesse contattato la polizia.

Portato in ospedale il titolare del bar è stato sottoposto a intervento chirurgico per l'eviscerazione dell'occhio sinistro.

"Un'indagine esemplare con tre persone ubriache che hanno agito in maniera vigliacca - ha detto il questore di Imperia, Pietro Milone -. Grazie al meticoloso lavoro degli uomini di Sanremo e a una Procura attenta, che ha saputo valorizzare gli elementi raccolti dagli investigatori, è stata data loro una punizione altrettanto esemplare, stabilendo la custodia cautelare".

