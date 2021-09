Maltempo: allerta temporali domani in Liguria

Dopo un lungo periodo decisamente secco, lo scenario meteo sulla Liguria sta cambiando e a causa di una perturbazione, un flusso umido meridionale, per domani è stata emanata una allerta meteo Gialla (più bassa) e Arancione (media) per piogge e temporali. La situazione peggiore è prevista nel levante, dalla Spezia fino a Portofino, dove la allerta sarà Gialla da mezzanotte alle 6:00 di domani e Arancione dalla 6:00 alle 15:00. A Genova, dove è in programma tra l'altro l'inaugurazione del Salone Nautico, e nel ponente ligure, l'allerta sarà Gialla da mezzanotte alle 18.00 di domani.