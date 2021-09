Dagli arazzi alle foto, in mostra l'era dei transatlantici

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - Il mitico "Rex", celebrato anche da Fellini in Amarcord, entrato in servizio fra Genova e New York nel 1932, il "Conte Biancamano", "Conte di Savoia", con il Rex il più grande transatlantico mai costruito in Italia, "Conte Grande" e "Conte Verde", "Augustus", l'"Andrea Doria" e per chiudere le gemelle "Michelangelo" e "Raffaello" nel suo ultimo viaggio. A fare da corollario anche i divi del cinema sulle banchine di Genova: Liz Taylor e Richard Burton fotografati durante il viaggio di nozze sulla "Michelangelo" nel 1965, Robert Mitchum, Hemingway, Walt Disney nel 1967, John Ford. La mostra "Visioni e bellezza sulle rotte transatlantiche. La grande manifattura italiana nei transatlantici" aperta fino al 2 ottobre nella sala delle Grida della Borsa di Genova, ruota attorno a due arazzi di grandi dimensioni di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti firmati da Sironi e Capogrossi, accompagnati da 40 foto dell'archivio dello Studio Leoni, a raccontare l'età d'oro dei transatlantici che hanno reso Genova capitale della navigazione italiana dagli anni '30 a fine anni '60. L'arazzo di Sironi (1949) era stato realizzato per la sala di prima classe del "Biancamano" e quasi certamente restò a bordo fino al disarmo della nave. Quello di Capogrossi, "Astratto", è stato realizzato per la sala di prima classe della "Michelangelo" .

L'idea di questi due arazzi che arredavano due grandi transatlantici dà l'idea di quella unicità del gusto e della tecnica italiana che oggi ritroviamo a modo loro nelle creazioni del Salone nautico che andremo ad inaugurare domani - ha detto Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria che ha organizzato la mostra in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Camera di commercio di Genova -, le capacità tecniche che insieme a quelle artistiche fanno dell'Italia un Paese così particolare". Regione porterà la mostra, inaugurata in concomitanza al Salone Nautico di Genova, anche a Expo Dubai dal 9 al 13/3 2022. (ANSA).