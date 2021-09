La Lega Navale Italiana al Salone Nautico di Genova

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Anche quest'anno, La Lega Navale Italiana è presente al Salone Nautico di Genova (16-21 settembre) con due aree espositive, allo spazio contraddistinto dalla sigla LZ36, piano terra del Marina Sailing World e allo stand istituzionale del primo piano.

I visitatori saranno accompagnati nel vento del simulatore di vela, scopriranno come fare i nodi, conosceranno da vicino tutte le possibilità offerte dalla LNI per avvicinarsi alla cultura e allo sport, senza distinzioni di età, categoria sociale o abilità psico-fisica. Il 17 settembre presso il "Teatro del mare" in piazzale Marina Sailing World alle 11, verranno presentati l'impegno della LNI nel monitoraggio ambientale e in particolare il progetto "Citizen Science" con l'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale. Il 21, sempre alle 11, nella stessa location dell'evento verranno presentati i progetti che riguardano l'imbarcazione a vela Hansa 303, con le sue caratteristiche tecniche che la rendono particolarmente efficace per velisti con disabilità, e il prossimo Campionato mondiale della classe che si svolgerà a Palermo all'inizio di ottobre, organizzato dalla sezione siciliana. (ANSA).