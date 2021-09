Comunali: a Savona polemiche su Salvini in piazza Pertini

(ANSA) - SAVONA, 14 SET - Polemica a Savona per la scelta della Lega di piazza Pertini per il comizio di Matteo Salvini, sabato prossimo alle 17 in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Ad accenderla è stata Gabriella Branca, candidata in consiglio nella lista Sinistra per Savona a sostegno del candidato di centro sinistra Marco Russo: "Un passaggio così strumentale da apparirci come inaccettabile alla coscienza civile e alla passione politica della Savona della Resistenza, delle lotte operaie, della mobilitazione avverso il terrorismo fascista - ha dichiarato -. Va ricordato come Salvini sia quel tipo già tranquillamente ritratto sorridente a cena con esponenti di Casapound e capace di definire il 25 aprile 'un derby tra fascisti e comunisti', nel quale non prendere parte e ancora (2017) 'Sono al fianco dei patrioti come Marine Le Pen, che combattono contro questa dittatura dell'Unione europea che usa la moneta al posto dei carri armati ma fa gli stessi morti' ". Altri esponenti del centro sinistra hanno parlato di una "ennesima strumentalizzazione".

"L'ignoranza e la faziosità di alcuni esponenti della sinistra fa rabbrividire, negare l'evidenza non è un gioco democratico - ha replicato il senatore leghista Francsco Bruzzone -. Come al solito fanno finta di avere memoria corta per ricordare che la piazza Pertini a Savona è stata ristrutturata e intitolata al grande presidente proprio da una amministrazione di centrodestra a trazione leghista. Un'attenzione a Pertini, secondo i parlamentari del Carroccio Paolo Ripamonti e Francesco Bruzzone, da parte delle giunte di centro destra, che le precedenti amministrazioni, sia comunale che regionale, targate centro sinistra non hanno mai riservato: Piazza Pertini è stata intitolata dal centro destra a Sandro Pertini. Il museo di Pertini a Stella è stato finanziato con 200 mila euro dal governo regionale di centro destra. La giunta Burlando non ha mai destinato risorse". (ANSA).