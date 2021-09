Alluvione Genova: udienza da rifare per ex sindaca Vincenzi

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Udienza di sorveglianza da rifare per l'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi che la scorsa settimana ha chiesto l'affidamento ai servizi sociali dopo avere patteggiato una pena a tre anni per l'alluvione del novembre 2011 in cui persero la vita sei persone di cui due bimbe. Uno dei giudici, Clara Guerello, si è astenuta e adesso bisognerà ricelebrare l'udienza, fissata al 22 settembre. Il giudice si è astenuto perché nel 2011 i genitori ebbero danni nel loro negozio a causa dell'alluvione e non erano stati ammessi come parti civili. (ANSA).