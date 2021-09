Scontro tra auto e moto, 7 feriti a Genova

Grave incidente ieri sera in via Ferrara, nel quartiere di San Teodoro a Genova. Una moto si è schiantata contro una macchina e ha poi sbattuto contro una seconda vettura. Nell'incidente sono rimaste ferite in totale sette persone, tra cui due bambini. I più gravi sono il centauro e il conducente della prima macchina trasportati in codice rosso all'ospedale San Martino. Gli altri feriti sono stati trasferiti in codice giallo negli altri ospedali. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica dello scontro.