Dipinti su case e industrie, Bragno è museo a cielo aperto

Bragno diventa un museo a cielo aperto a partire da oggi e per i prossimi dodici mesi. La località in Valbormida, nell'entroterra savonese, ha promosso il 'Bragno Museum' sistemando sui muri di case, cascine e industrie riproduzioni in formato originale di opere famose. L'obiettivo degli organizzatori è valorizzare il territorio e coinvolgere gli spettatori, suscitando in loro il desiderio di tornare a visitare musei, mostre e altri luoghi di cultura. Presto verranno realizzati nuovi eventi collaterali e gli organizzatori invitano artisti e creativi a mettersi in contatto tramite il sito web per collaborare al progetto.

Da oggi è possibile ammirare 19 copie installate dall'associazione Memorial Giacomo Briano, che ha organizzato l'evento sotto la supervisione artistica di Alessandro Carnevale e con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte, e Fondazione A. De Mari. Tra i sostenitori dell'iniziativa c'è Italiana Coke.

L'esposizione proseguirà arricchendosi di nuove opere e di eventi: "Le 19 riproduzioni esposte hanno le stesse dimensioni degli originali e sono realizzate su materiale forex per garantire una copia perfetta. Di notte molte delle opere visibili dalla strada sono illuminate con luci a led solari.

Accanto ad ogni installazione un pannello riporta le relative informazioni, tra cui un codice QR che rimanda all'analisi del dipinto disponibile sul sito internet" spiega comunicato dell'amministrazione comunale.