Scheletro donna: è anziana scomparsa a giugno

Risolto il giallo dei resti trovati in via dei Pescatori venerdì sera sotto la Sopraelevata a Genova, nei pressi della Fiera del Mare. Si tratta di una donna di circa 90 anni scomparsa lo scorso giugno da Granarolo.

A confermarlo sono stati i parenti che questa mattina hanno riconosciuto i vestiti dell'anziana. La donna si era allontanata da casa a inizio estate e aveva anche lasciato un biglietto di addio. Per questo i carabinieri ipotizzano che si sia trattato di un gesto estremo. I resti sono stati trovati da un clochard che ha prima notato uno zainetto e quando si è avvicinato ha visto le ossa.