Incendi: sgomberate famiglie per rogo a Ventimiglia

Alcune famiglie sono state allontanate durante la notte a causa dell'incendio di macchia mediterranea che interessa la zona tra Mortola Superiore e Grimaldi, al confine italo francese di Ventimiglia (Imperia).

Sul posto stanno operando squadre di vigili del fuoco e volontari. Ieri ha preso parte alle operazioni di spegnimento delle fiamme un elicottero, oggi dovrebbe intervenire pure un canadair. Le fiamme sono partire nella zona sotto l'autostrada dei Fiori, che per ora comunque non ha registrato problemi. Già nella serata di ieri è stato sgomberato un villino a scopo cautelativo. Accertamenti sono in corso per stabilire le cause dell'incendio.