Mims, riaprono i cantieri Terzo Valico dei Giovi

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - "Riaprono i cantieri Terzo Valico dei Giovi". Lo comunica il Mims in una nota sottolineando che "sono state superate le criticità che avevano determinato" la Cig per circa 300 operai, "grazie a un accordo siglato oggi tra il General Contractor guidato da Webuild e il Ctg (Consorzio Tunnel Giovi), costituito dalle aziende Pizzarotti e Collini".

L'accordo "definisce infatti un percorso condiviso di superamento del contezioso che consentirà di riavviare progressivamente, dalla prossima settimana, tutti i cantieri.

Tutti i lavoratori potranno così tornare in attività".

"Il riavvio dei lavori nei Cantieri del Terzo Valico è una ottima notizia. Segno evidente di una consapevolezza da parte di tutti su quanto quell'opera sia strategica per il Paese, e della necessità di rispettare la realizzazione nei tempi stabiliti - ha detto la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova -. E' quanto avevamo sollecitato al Commissario Mauceri nell'incontro del 31 agosto scorso, sottolineando come per opere così impegnative l'affidamento reciproco tra le parti dovesse rappresentare un elemento caratterizzante. In queste settimane siano stati impegnati per affrontare nel migliore dei modi l'empasse, finalmente risolto" (ANSA).